Giovedì rock da Officina Di Dio, tributo ai Police con il concerto dei Three in the Sahara

Un nuovo giovedì di dicembre a tutto rock. Questa volta tra i più inglesi che ci stanno. Continuano i concerti-omaggio il 12 dicembre all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo. Alle 22 saliranno sul palco i Three in the Sahara, Police tribute band. In scaletta:”Roxanne”, “Message ina bottle” e tanto altro. L’ingresso al locale è gratuito.