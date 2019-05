Dorian, doppio concerto: il tributo a Pino Daniele e il live di Vincenzo Incenzo

Prima il cantautore amato da Renato Zero e Antonello Venditti, poi il tributo a Pino Daniele. Doppio concerto sabato 18 maggio al Dorian - il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena servito al tavolo o un ampio menù alla carta. Alle 21,30 concerto di Vincenzo Incenzo, che presenterà il suo album “Credo”, prodotto da Renato Zero. Nella sua carriera ha scritto brani per Renato Zero, Armando Trovajoli, Antonello Venditti, Lucio Dalla, PFM, Michele Zarrillo, Sergio Endrigo, Franco Califano, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Tosca, Albano e tanti altri.

Seguirà il concerto degli Schizzechea, comandati da Filippo Cottone. Tra i brani in scaletta: Je so pazzo”, “Quanno chiove”, “Yes I know my way”, “Se mi vuoi” e “A me me piace o blues”. Ingresso a pagamento, 15 euro per chi fa apericena, 8 per chi vuole assistere semplicemente al concerto. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615, al 3939773133 o al 3388142146.