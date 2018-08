Apericena e concerto tributo a Pino Daniele, l'appuntamento alla Baia del Corallo

L’aperitivo a base di pesce o la pizza, il mare di Sferracavallo, e il tributo a Pino Daniele. È una triangolare vincente dell’intrattenimento quella proposta giovedì 30 agosto alle 20 alla Baia del Corallo in via Plauto 27 a Palermo.

Chi vorrà potrà cenare gustando la cena o l’aperitivo servito al tavolo a base di pesce, con la possibilità di scegliere tra sette piatti, o la pizza. Alle 22 parte il concerto degli Schizzechea. Filippo Cottone, Fonzi Dell'Utri, Mimmo Aiello, Vincenzo Cosenza e Vincenzo Noto porteranno quello che loro stessi hanno ribattezzato “Pino Daniele style”. Tra i brani in scaletta: Je so pazzo”, “Quanno chiove”, “Yes I know my way”, “Se mi vuoi” e “A me me piace o blues”. Seguirà dj set, per ballare fino a tarda notte. Ingresso a pagamento e su prenotazione, telefonando al 3807980615 o al 3939773133. Per chi farà l’apericena a base di pesce l’ingresso è 15 euro.