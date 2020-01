The wall, un simbolo della musica mondiale: il tributo degli Inside Out al Golden

La storia di una band da trenta milioni di dischi, raccontata per una sera attraverso il suo lavoro simbolo. L’originale storia della musica sarà in scena sabato 21 marzo alle 21,30 al teatro Golden di Palermo in via Terrasanta 60 in occasione di “The Wall”, lo spettacolo degli Inside out, la più importante Pink Floyd tribute band siciliana. Con la partecipazione straordinaria degli Erato String Quartet e il Coro voci bianche AMM.

Sarà suonato interamente l’undicesimo lavoro discografico del gruppo musicale britannico, l’ultimo in cui figura la formazione completa, pubblicato nel 1979 con i suoi 30 milioni di dischi è il secondo doppio album più venduto di tutti i tempi, dopo The White Album dei Beatles. Lo show sarà corredato da proiezioni, laser show ed effetti speciali, marchio di fabbrica degli spettacoli floydiani. Lo show sarà corredato da proiezioni, laser show ed effetti speciali.

Il biglietto di ingresso costa da 20 a 25 euro. I ticket si possono comprare al Botteghino del teatro Golden (online su www.cinemateatrogolden.it), nei punti vendita del Circuito Box Office Sicilia (online su www.circuitoboxofficesicilia.it), su www.ticketone.it e www.tickettando.it/punti-vendita.. Il concerto è organizzato In the spot light di Gaetano Vicari.