Serata Pink Floyd, al Dorian un concerto tributo nel live degli Alan's Breakfast

Una serata all’insegna del mito dei Pink Floyd, con tutto il bello che questo comporta. Gli Alan’s breakfast tribute band dei Pink Floyd suonano il 24 aprile al Dorian - il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena servito al tavolo o la pizza. Alle 22 parte il concerto degli Alan’s breakfast. In scaletta brani tratti dai dischi "The Piper At The Gates Od Dawn", The Endless River" e "The Dark Side Of The Moon". Ingresso a pagamento 15 euro per l’apericena con concerto o 7 solo per il concerto.