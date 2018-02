Un concerto a 45 anni da "Dark side of the moon", al Dorian l'omaggio ai Pink Floyd

Quarantacinque anni dall’uscita di “The dark side of the moon”, ovvero uno dei dischi più venduti della storia, ancora oggi tra i più venduti al mondo.

Gli Inside out, tribute band dei Pink Floyd celebrerà l’evento venerdì 2 marzo al Dorian - il locale di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo -. Alle 22 sarà il turno degli Inside out. Sul palco Joshua Ross (voce e chitarre), Nicolò Florio (chitarre e cori), Fulvio Signorino (tastiere e cori), Marcello Castellucci (basso), Mimmo Aiello (batteria), Francesca Ippolito (cori), Raffaele Barranca (sassofono). Insieme suoneranno l’intero disco, per la gioia dei fan della musica più psichedelica di sempre. 7 euro per ingresso con bibita inclusa e concerto.