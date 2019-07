The Wall fa 40 anni e la Pink Floyd experience fa un live al Quinto Canto di Cinisi

Torna live con un nuovo appuntamento speciale il progetto A Pink Floyd Experience, la band che ha saputo contaminarsi coinvolgendo la “scena musicale” e delle tribute band palermitane formata da Giuseppe Pitarresi - Chitarre, Lap Steel Guitar, Cori; Luca De Lorenzo - Basso, Cori; Manfredi Crisà - Batteria; Anna Abbate - Voce, Cori; che per l’occasione si avvarrà della collaborazione di Daniele Davi' - Voce; Francesco Visconti - Chitarre, Lap Steel; "Pinus" - Tastiere; Magda Loriano - Voce, Cori e Giovanni Vassallo - Sassofono.

In occasione del 40° anniversario di "The Wall", verrà proposto l'esecuzione di una selezione estesa di brani tratti dall'opera rock. Non mancheranno, come sempre, i brani leggendari ed immancabili tratti da "The Dark Side Of The Moon" e "Wish You Were Here" senza tralasciare il meglio dell'ultima produzione tratta da "A Momentary Lapse of Reason" e "The Division Bell".