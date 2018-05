Tributo agli Oasis al Modcafé, il concerto dei The Morning Glory in omaggio alla band

Serata speciale in un luogo speciale. I The Morning Glory, l'unica Oasis Tribute Band di Palermo, vi invitano a percorrere un viaggio nella storia del rock, con una serata interamente dedicata agli Oasis il 12 maggio al Modcafé.

Riascolterete i migliori brani come: wonderwall, don't look back in anger, live forever, supersonic, champagne supernova, stop crying your heart out e tanti altri in una nuovissima scaletta. Ingresso gratuito in una location ad hoc il Modcafé. I morning glory sono: Emanuele (voce), Fabrizio (prima chitarra), Marco (seconda chitarra), Francesco (basso) e Dario (Batteria).