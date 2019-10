Giovedì rock da Officina Di Dio, tributo a Neil Young con il live dei Looners

Un altro giovedì a tutto rock. Per esaltare il genere musicale per eccellenza. Il più sconvolgente e il più trasgressivo. Continuano i grandi concerti-omaggio anche il 17 ottobre all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo. Alle 22 saliranno sul palco i Looners, Neil Young tribute band, ovvero il cantante che ha marchiato a fuoco la storia del rock con le sue ballate dolenti e le sue cavalcate elettriche ed è stato adottato come "padrino" dal punk prima e dal grunge poi.