Serata Negramaro, il concerto tributo degli Apollo 11 al Solemar

Un sabato di vero rock italiano, per celebrare la band salentina che ha portato avanti la frontiera della musica, grazie al suo carismatico leader. Sarà come vedere un vero concerto dei Negramaro sulla costa di Mondello lo show degli Apollo 11, sabato 23 giugno al Solemar in via Cristoforo Colombo 2109 all’Addaura a Palermo, sotto la direzione artistica del Dorian.

Alle 22,45 parte il concerto, che riproporrà i più noti brani della band salentina. Giorgio Emanuel Imparato alla voce nel ruolo di Giuliano Sangiorgi, farà assaporare tutte le atmosfere della band, considerata da tutti tra le migliori in circolazione in Italia. Tra i brani in scaletta “Mentre tutto scorre”, “Estate” e il rifacimento di “Meraviglioso” di Domenico Modugno. Ingresso a pagamento e su prenotazione. Il costo è 25 euro a persona con cena a bordo piscina con antipasto di pesce, primo, frutta acqua e vino. Per chi vuole fare il gran buffet sulle terrazze sul mare con posto a sedere riservato e cibo non stop, il costo è 18 euro a persona comprensivo di bevanda. Terza opzione è l’ingresso a pagamento con consumazione obbligatoria.