Serata Negramaro con gli Apollo, il concerto all'Opensea club di Isola delle Femmine

Un sabato sera al sapore di Negramaro. Sarà come vedere un vero concerto della band salentina lo show degli Apollo, il 10 agosto all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle femmine.

La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo in riva al mare servito al tavolo, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra.

Alle 22 al via il concerto. Si potranno assaporare tutte le atmosfere della band, considerata da tutti tra le migliori in circolazione in Italia. Tra i brani in scaletta “Mentre tutto scorre”, “Estate” e il rifacimento di “Meraviglioso” di Domenico Modugno.