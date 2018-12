Mercoledì all'insegna del rock italiano, il concerto tributo ai Negramaro all'Officina Di Dio

Un mercoledì di vero rock italiano, per celebrare la band salentina che ha portato avanti la frontiera della musica, grazie al suo carismatico leader.

Sarà come vedere un vero concerto dei Negramaro lo show dei Blu cobalto, mercoledì 19 dicembre alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria dedicata ai tributi. Durante il concerto si potranno assaporare tutte le atmosfere della band, considerata da tutti tra le migliori in circolazione in Italia. Tra i brani in scaletta “Mentre tutto scorre”, “Estate” e il rifacimento di “Meraviglioso” di Domenico Modugno.