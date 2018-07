Apericena e omaggio ai Negramaro, il concerto tributo al Mille e una notte

L’aperitivo, che è poi una vera e propria cena, lo spazio all’aperto e l’omaggio musicale a una delle più grandi band italiane e la musica dance a seguire. Sono queste le basi complete per la serata migliore sabato 4 agosto alle 20 al Mille e una notte in via Mater dolorosa 67 a Palermo. Chi vorrà potrà fare l’aperitivo servito al tavolo.

Alle 22 parte il concerto tributo ai Negramaro degli Apollo 11, che riproporrà i più noti brani della band salentina. Giorgio Emanuel Imparato alla voce nel ruolo di Giuliano Sangiorgi, farà assaporare tutte le atmosfere della band, considerata da tutti tra le migliori in circolazione in Italia. Tra i brani in scaletta “Mentre tutto scorre”, “Estate” e il rifacimento di “Meraviglioso” di Domenico Modugno. Seguirà dj set con Disma Patorno. Ingresso 15 euro e su prenotazione.