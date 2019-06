Tributo ai Negramaro con gli Apollo, il concerto al Mille e una notte

Un sabato di vero rock italiano, per celebrare la band salentina che ha portato avanti la frontiera della musica, grazie al suo carismatico leader.

Sarà come vedere un vero concerto dei Negramaro lo show degli Apollo, il 15 giugno al Mille e una notte, lo spazio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia.

Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire o dell’aperitivo servito al tavolo o del servizio ristorante.

Alle 22,30 spazio alla musica. Durante il concerto si potranno assaporare tutte le atmosfere della band, considerata da tutti tra le migliori in circolazione in Italia. Tra i brani in scaletta “Mentre tutto scorre”, “Estate” e il rifacimento di “Meraviglioso” di Domenico Modugno.