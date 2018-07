Serata Negramaro alla Baia del corallo, il concerto tributo firmato dagli Inside Out

Un giovedì di vero rock italiano, per celebrare la band salentina che ha portato avanti la frontiera della musica, grazie al suo carismatico leader. Sarà come vedere un vero concerto dei Negramaro sulla costa di Sferracavallo il concerto degli Apollo 11 di giovedì 12 luglio alle 20 alla Baia del Corallo in via Plauto 27 a Palermo.

Alle 22 parte il concerto, che riproporrà i più noti brani della band salentina. Giorgio Emanuel Imparato alla voce nel ruolo di Giuliano Sangiorgi, farà assaporare tutte le atmosfere della band, considerata da tutti tra le migliori in circolazione in Italia. Tra i brani in scaletta “Mentre tutto scorre”, “Estate” e il rifacimento di “Meraviglioso” di Domenico Modugno. Ingresso a pagamento e su prenotazione. Per chi farà l’apericena a base di pesce l’ingresso è 15 euro.