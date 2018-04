Tributo ai Modà, il concerto dei Passione Maledetta al Palab

Una band, ma anche un brand, un punto di riferimento e un simbolo musicale. Questi sono i Modà per il mondo della musica in Italia. La band di Kekko Silvestre sarà omaggiata dai Passione Maledetta venerdì 6 aprile.

Alle 22 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò), in scaletta brani come “Dimmelo”, “Tappeto di fragole” e “Come in un film”.