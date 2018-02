Tributo ai Modà in una notte, il concerto omaggio alla band di Kekko Silvestre al Palab

Una band, ma anche un brand, un punto di riferimento e un simbolo musicale. Questi sono i Modà per il mondo della musica in Italia. La band di Kekko Silvestre sarà omaggiata dai Passione Maledetta sabato 17 febbraio alle 22 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).

In scaletta brani come “Dimmelo”, “Tappeto di fragole” e “Come in un film”.