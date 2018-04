Tributo ai Modà con i Modà-Lità 3.0, il concerto omaggio al Dorian

Una band, ma anche un brand, un punto di riferimento e un simbolo musicale. Questi sono i Modà per il mondo della musica in Italia. La band di Kekko Silvestre sarà omaggiata giovedì 19 aprile dai Moda-Lità 3.0 al Dorian, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

Alle 22 parte il concerto, che vedrà protagonisti Benny Vassallo alla voce, Emanuele Di Bella alla chitarra e i cori, Bartolo Di Giorgi alla batteria, Filippo Cancelliere alle tastiere, Carmelo Antico al basso. In scaletta brani come “Dimmelo”, “Tappeto di fragole” e “Come in un film”. Ingresso a pagamento.