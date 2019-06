Tributo a Mina, il concerto omaggio alla tigre di Cremona al Mille e una notte

Dalle scene manca da quasi 40 anni. Cinque musicisti made in Sicilia la celebreranno per una sera in uno show che è già storia. C’è tutta la passione verso il mondo musicale innovativo e rivoluzionario che da sempre circonda il mito della Tigre di Cremona nel sound dei Città vuota, tributo Mina il 28 giugno al Mille e una notte, lo spazio in via Mater dolorosa 67 a Palermo.

Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire del servizio ristorante. Alle 22,30 spazio alla musica, con protagonista brani di Anna Maria Mazzini, ovvero la più grande delle dive, che ha fatto la storia della musica e della canzone italiana, attraverso i brani più belli. Hit di primissimo piano, ma anche di nicchia, per conoscere tutte le sfumature di Mina.