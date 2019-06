Omaggio a Michael Jackson sotto le stelle, il concerto a Partanna Mondello

Giovedi 4 Luglio 2019 alle ore 20,30 inizierà una serata dedicata al re del pop, Michael Jackson, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa. Sotto le stelle di un delizioso giardino di Partanna Mondello, saremo ospiti della Villa "Il Giardino del Melograno" - Via Encelado 12 (rif. Interlinea, viale Aiace) e assisteremo ad un concerto eseguito dal sassofonista Daniele Raro in arte Daniel sax che riproporra' in chiave assolutamente emozionante i piu' grandi successi del pop americano e della Star che in assoluto ha vantato la piu' grande produzione discografica del mondo.