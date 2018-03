Tributo a Michael Bublè con il live dei Passionika, il concerto omaggio al Palab

Un omaggio al più popolare dei crooner. L’unico ad avere avvicinato lo swing al pop, con una eleganza che solo lui poteva creare. I Passionika celebrano il mito di Michael Bublè venerdì 23 marzo alle 22 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).

La band porterà il pubblico in un viaggio musicale che è un best of della stria musicale del cantante canadese. In scaletta: “Feeling good”, “Home” e tanti altri.