Tributo tutto italiano a Madonna, il concerto omaggio alla star oltreoceano al Dorian

La più famosa cantante del mondo. La più trasgressiva. Quella capace di unire qualità musicale e interesse popolare. Al punto di diventare mito.

Sarà un totale omaggio a Madonna il concerto degli Into the groove, venerdì 23 febbraio al Dorian - il locale di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. Alle 22 sarà il turno degli Into the groovre, che porteranno non un semplice concerto, ma uno Spettacolo senza interruzioni in cui viene ripercorsa la trentennale carriera della grande artista italo-americana anche attraverso i costumi e le coreografie che più hanno segnato l’immaginario collettivo nel corso degli anni. 7 euro per ingresso con bibita inclusa e concerto.