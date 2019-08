L'uomo, il mito, il cantautore: tributo a Lucio Dalla con il live dei Futura da Opensea club

L’uomo, il mito, il cantautore. Da celebrare, da amare, da cantare. In altre parole: Lucio Dalla. Farne sentire le atmosfere positive è compito dei Futura il 4 agosto all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle femmine.

La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo in riva al mare servito al tavolo, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra. Alle 22 al via il concerto dei Futura, che suoneranno le più note canzoni di una delle colonne portanti del cantautorato italiano. In scaletta: “Caruso”, “Attenti al lupo”, “Canzone” e tanti altri brani.