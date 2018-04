L'uomo, il mito, il cantautore: concerto omaggio a Lucio Dalla all'Officina Di Dio

L’uomo, il mito, il cantautore. Da celebrare, da amare, da cantare. In altre parole: Lucio Dalla. Farne sentire le atmosfere positive è compito dei Futura mercoledì 18 aprile alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria dedicata ai tributi.

Giovanni Butticè, Francesco Cavataio, Carlo Cirri, Giuseppe Romano, Stefano D’Amico e Ilaria Palazzo suoneranno le più note canzoni di una delle colonne portanti del cantautorato italiano. In scaletta: “Caruso”, “Attenti al lupo”, “Canzone” e tanti altri brani.