Omaggio a Lucio Battisti con il tributo dei Non dire no, il concerto al Teatro Spasimo

Una serata per celebrare il cantautore dei cantautori, che ha rivoluzionato la musica italiana e la sua scrittura. Sarà un totale omaggio a Lucio battisti il concerto “Semplicemente Lucio” del 27 luglio alle 21 al Teatro Spasimo, nell’omonima via a Palermo.

Sul palco i Non dire no, che riproporranno alcuni dei brani più famosi di Lucio Battisti nella splendida cornice dello Spasimo di Palermo, una scaletta composta da molte hit, da un set acustico e da uno più rock, che ha caratterizzato per anni il modo di suonare della band. Il biglietto di ingresso costa 12 euro, inclusi diritti di prevendita. I ticket si possono comprare da Mela Ripari in via Guglielmo Marconi 4/A. Evento Dorian.