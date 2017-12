Notte Battisti tra pietre miliari della musica e ricordi, il concerto omaggio a Sanlorenzo Mercato

Il 28 dicembre, alle ore 21.30, a Sanlorenzo Mercato sarà "Notte Battisti", con la Non Dire No Band e tanti ospiti. L'ingresso alla zona del Palco Vineria è gratuito.

Con la sua musica ha emozionato intere generazioni, divenendo la colonna sonora della vita di molti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi, imprimendo una svolta decisiva al pop-rock italiano, con una produzione unica e innovativa. Il 28 dicembre, a partire dalle 21.30, il mito della musica pop italiana Lucio Battisti rivive tra le note live di una grande resident band come la “Non dire no” composta da Daniele Davì (voce), Francesco Ribaudo (chitarra), Francesco Vannini (chitarra), Simone Esposito (basso) e Daniele Zimmardi (batteria).

Nutrita la scaletta della serata con brani che vanno da “I giardini di marzo” a “Emozioni”, da “Dieci ragazze” a “Un’avventura”, passando per “La canzone del sole” e “Il mio canto libero”. Ad arricchire l’appuntamento tanti ospiti come Claudio terzo, Nicola Liuzzo, Ferdinando Piccoli, Piero Sordi, Maria Cancelli, Alessandro Flaibani, Gero Flaibani, ciascuno pronto a rendere il proprio personale omaggio a Battisti con arrangiamenti e secondo il proprio stile. Un evento per celebrare il grande cantautore e compositore italiano, ma anche un omaggio alla musica leggera italiana.