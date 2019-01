Lucio Battisti, un concerto tributo alla sua musica: il live da Officina Di Dio

Una serata per celebrare il cantautore dei cantautori, che ha rivoluzionato la musica italiana e la sua scrittura. Sarà un totale omaggio a Lucio battisti il concerto di mercoledì 16 gennaio alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria. La band, guidata da Daniele Davì, porterà il pubblico a navigare in una serata all’insegna della nostalgia e dell’allegria, fatta di musica made in Battisti. A fare parte di questa avventura: Francesco Vannini alla chitarra, Francesco Ribaudo alla chitarra, Simone Esposito al basso e Daniele Zimmardi alla batteria.