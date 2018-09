Tributo a Lucio Battisti, il concerto dei Non dire no sul palco del Dorian

Una serata per celebrare il cantautore dei cantautori, che ha rivoluzionato la musica italiana e la sua scrittura. Sarà un totale omaggio a Lucio Battisti sabato 29 settembre al Dorian, il locale di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’aperigrill di carne o la pizza alla carta. Alle 22 sarà il turno dei Non dire no. La band, guidata da Daniele Davì, porterà il pubblico a navigare in una serata all’insegna della nostalgia e dell’allegria, fatta di musica made in Battisti, in una giornata particolare, visto che “29 settembre” è una delle canzoni battistiane per eccellenza. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615.