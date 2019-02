La musica di Lucio Battisti che non muore mai, il tributo in un concerto sul palco del Dorian

Un doppio viaggio musicale, per conoscere in una sera i miti di Lucio Battisti e Lucio Dalla. Quinta edizione per il “Memorial Lucio Battisti” curata dai Non dire no l’1 marzo al Dorian - il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena servito al tavolo o un ampio menù di antipasti, primi e secondi. Alle 22 il concerto. «Abbiamo deciso – dice la band - di creare un evento particolare inserendo al suo interno un altro grande cantautore Lucio Dalla. Battisti e Dalla avevano un modo di cantare diverso in quegli anni, uno stravolgendolo completamente, l'altro utilizzando sempre il "bel canto". Per una sera riproporremo i più grandi successi di entrambi». Seguirà dj set. Ingresso a pagamento per chi fa apericena o vuole assistere semplicemente al concerto. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o al 3939773133.