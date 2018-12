Una serata all'insegna della musica dei Litfiba, il concerto degli Eutopia al Palab

Una sera per celebrare il rock all’italiana per eccellenza. Sarà un totale omaggio ai Litfiba il concerto degli Eutopia di giovedì 3 gennaio al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò). La band suonerà hit indimenticabili come “Regina di cuori”, “Vivere il mio tempo”, “Il mio corpo che cambia” e tanti altri. Il pubblico potrà usufruire del servizio ristorante, della pizzeria e, su prenotazione, dell’area bambini sin dalle 20.