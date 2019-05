Tributo ai Litfiba al New Club 13, aperitivo e musica in centro storico

Continua il viaggio degli Eutopia Litfiba Tribute Band Palermo, la band palermitana approda al New Club 13 location immersa nel centro storico di Palermo al numero civico 50 di vicolo San Carlo alle spalle di Piazza Rivoluzione, un locale accogliente che offre davvero tanto, dall’aperidrink alla possibilità di cenare, il tutto accompagnato da deliziosi drink e la musica del tributo Litfiba che sta continuando senza sosta alcuna a collezionare date...gli Eutopia capitanati da Giuseppe Cambria daranno il via alla serata di musica live alle ore 22:00 portandovi in giro negli anni che hanno reso celebre il duo Renzulli - Pelù fino all’ultimo album! È consigliata la prenotazione!

La band è composta da Giuseppe Cambria alla voce, Claudio Scafidi alla batteria, Luca Cicardo alla chitarra, Vincenzo Amari alla tastiera e Ferox La Scala al Basso.