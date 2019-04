Tributo ai Litfiba in un live di una band fiorentina, gli Eutopia in concerto al Merlino

Il primo giovedì del mese di maggio per rendere omaggio ai Litfiba. La band fiorentina sarà decantata dagli Eutopia Litfiba Tribute Band Palermo il 2 maggio al Merlino in Via Trapani 3/D a Palermo.

Dalle venti sarà possibile gustare le differenti varianti di apericena che offre il locale e dalle 21:00 ascoltare la band capitanata da Giuseppe Cambria che darà vita ad una scaletta di tutto rispetto che spazierà per l'intera discografia del duo Pelù - Renzulli. Sul Palco del Merlino alla voce Giuseppe Cambria, alla batteria Claudio Scafidi, alla Chitarra Luca Cicardo, alla tastiera Vincenzo Amari e al basso Ferox La Scala.