Gli Eutopia rendono omaggio ai Litfiba, il concerto tributo al Merlino

Tornano live al Merlino gli Eutopia Litfiba Tribute Band Palermo e questa volta lo faranno di sabato sera...un weekend ad alta tensione in via Trapani, 3/D a Palermo che inizierà dalle ore 20:00 con una ricca apericena nelle diverse varianti offerte dallo chef in accoppiata con i deliziosi drinks, dalle 22:00 la carica e l’energia della band palermitana darà via alla scaletta spaziando per l’intera discografia dei Litfiba e successivamente djset per continuare a ballare tutta la notte. Sul palco del Merlino Giuseppe Cambria alla voce, Claudio Scafidi alla batteria, Luca Cicardo alla chitarra, Vincenzo Amari alla tastiera e Ferox La Scala al basso. È consigliata la prenotazione.