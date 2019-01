Tributo ai Litfiba, al Karibu Lounge Bar il concerto degli Eutopia in omaggio alla band

L’unica vera rock band italiana che esprime al massimo il rock, coniugando il fascino etnico dei suoni mediterranei con un grintoso e selvaggio rock. Gli Eutopia Litfiba Tribute Band Palermo renderanno omaggio ai Litfiba venerdì 8 febbraio al Karibu Lounge Bar in via XX settembre, 62 A/B/C a Palermo. Dalle 21:00 sarà possibile consumare la ricca apericena e alle 22:00 la band darà il via ad una scaletta di tutto rispetto spaziando per l’intera discografia della band fiorentina! La formazione è così composta, chitarra ritmica e voce Giuseppe Cambria, alla chitarra solista Luca Cicardo, al basso Ciccio Li Muli, alla batteria Claudio Scafidi e alla tastiera Vincenzo Amari.

Gallery