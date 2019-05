Tetralogia degli elementi, i Tammuria in un live tributo ai Litfiba al Karibu lounge bar

I Tammuria dopo svariati concerti per la prima volta sabato 25 Maggio alle ore 22:00 si esibiranno presso il Karibu'Lounge Bar in via XX settembre, 62 A/B/C a Palermo: una location elegante ed esclusiva situata vicino il centro storico di Palermo ,dove a partire dalle 19:00 potrete degustare un ottimo apericena rinforzato con bevanda alcolica inclusa o molte altre pietanze,inoltre ottimi drink tra cui il buon Aperol Spritz very strong. Dalle ore 22:00 apertura concerto con i brani più famosi della Band fiorentina. Grazie al sound ricco e corposo e quel Rock psichedelico che richiama il periodo anni 80, ripercorreremo un lungo viaggio che abbraccerà il periodo della trilogia del Potere.