Tributo ai Litfiba, gli Eutopia band in concerto al Ciaka in piazza Magione

Gli Eutopia Litfiba Tribute Band di Palermo ospiti del "Ciaka" per un live all'insegna del grande rock italiano firmato Litfiba...nella prestigiosa cornice di Piazza Magione con la possibilità di gustare un delizioso apericena servito al tavolo "tagliere misto-carme, salumi, antipasto caldo +1 birra o 1 calice di vino con appena € 10,00! Nuovi pezzi in scaletta per gli Eutopia inseriti per un live sotto il cielo stellato al numero 9 di Piazza Magione.