Gli Eutopia in un tributo ai Litfiba, il concerto al Chiquito Mexican grill and pizza

Tornano live dopo il successo del primo concerto al Chiquito Mexican Grill and pizza di via Francesco Cilea n 107 a Palermo gli Eutopia con il tributo ai Litfiba più tosto della città!

Dalle 20 la migliore cucina Tex-Mex palermitana aprirà le porte al Pubblico dando la possibilità di gustare i piatti tipici Tex-Mex e non solo, infatti ottima carne, deliziose pizze e sfiziosi panini sono le alternative che troverete nei menù del Chiquito. Fiumi di tequila ed il sound inconfondibile degli Eutopia che dalle 22 e 30 daranno il via ad una scaletta messa su per l'occasione portandovi in giro tra la fine degli anni 80 agli ultimi successi della band fiorentina!