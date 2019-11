Tributo ai Litfiba tra messicano e pizza, al Chiquito il concerto live dei Transea

Non poteva mancare il tributo ai Litfiba dei Transea in una delle location punta di diamante della musica live palermitana. La prima domenica di dicembre per celebrare il rock italiano per eccellenza e quale modo migliore per farlo se non con il tributo ai Litfiba dei Transea, il loro sound inconfondibile la grinta dei singoli musicisti e l'esperienza che contraddistingue la band palermitana saranno un ottimo connubio con la migliore cucina Tex-Mex della città.

Dalle 20 potrete gustare i piatti tipici che il Chiquito Mexican Grill and Pizza propone nel menù ma non solo...pizza, burger ed ottima carne e tanto altro ancora. La band capitanata da Carlo Patti alla voce dalle 22 darà il via ad una scaletta esclusiva e messa su per l'occasione, insieme a lui si esibiranno alla chitarra solista Piero D'Antoni, alla chitarra ritmica Giovanni Scarfo, al basso Sandro Scuderi e alla batteria Tony Chiarenza.