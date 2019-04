Tributo ai Litfiba, il concerto degli Eutopia al Barcollo ma non mollo

Altro giro per gli Eutopia Litfiba Tribute Band Palermo in un altro locale del centro storico, nella cornice di piazza Rivoluzione. Sarà il “Barcollo ma non mollo” ad ospitare il tributo palermitano che sta portando in giro per il capoluogo siciliano e provincia la musica della band fiorentina.

Dalle 20 sarà possibile gustare la ricca e ottima apericena servita al tavolo che il locale metterà a disposizione in accoppiata ad una consumazione alcolica e a partire dalle 22:00 la band capitanata da Giuseppe Cambria darà vita alla scaletta preparata per l’occasione spaziando per l’intera discografia dei Litfiba! La formazione è così composta, alla voce Giuseppe Cambria, alla batteria Claudio Scafidi, alla chitarra Luca Cicardo, alla tastiera Vincenzo Amari e al basso Ferox La Scala.