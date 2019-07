Tributo a Ligabue degli Acquariopalude, il concerto al Pineta club di Altavilla Milicia

Nella splendida location del Pineta Club di Altavilla Milicia, gli AcquarioPalude vi aspettano per un’altra grande serata in compagnia delle canzoni di Luciano Ligabue. Come sempre tante novità in scaletta.

Gli AcquarioPalude sono:

Salvatore Bolone - voce

Salvo Cacioppo - chitarra

Cristian Basile - basso

Alessio Felice - chitarra/tastiera

Giuseppe Guzzardo - batteria

Ingresso ore 21. Apericena: antipasti + 1 primo + consumazione alcolica tutto servito 15€. Ingresso dopocena in lista 10€ con consumazione alcolica.