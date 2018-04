Concerto omaggio a Ligabue, Federico Poggipollini e gli Acquario Palude al Dorian

Puoi chiamarlo “Il capitano” o “il chitarrista” o “il braccio destro di Ligabue tra palco e realtà”. La verità è che lui si chiama Federico Poggipollini, ovvero uno dei più grandi artisti italiani in circolazione.

Lo storico chitarrista del cantautore di Correggio sarà in concerto ospite degli AcquarioPalude, ovvero la band tributo Ligabue per eccellenza in Sicilia, venerdì 13 aprile al Dorian, il locale di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. Alle 22,30 sarà il turno del concerto, con Poggipollini che affiancherà la band capitanata da Sergio Ciulla, suonando i più noti brani di Ligabue. Seguirà dj-set. Ingresso 12 per chi seguirà il concerto.