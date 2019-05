Tributo a Ligabue, il concerto live degli Acquariopalude all'Officina Di Dio

Un nuovo cantante per una “vecchia” formazione, sempre al suono di Ligabue. Gli AcquarioPalude e il loro tributo al cantante d Correggio sono i protagonisti del concerto del del nuovo appuntamento di “Officina rock & beer fest”, il 18 maggio alle 22 Aquariopalude tributo Ligabue all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. La band, che ha recentemente cambiato il suo frontman, suonerà i più famosi brani del rocker e qualche chicca per gli appassionati, attraversandone la storia musicale. L’ingresso al locale è gratuito.