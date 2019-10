Giovedì rock da Officina Di Dio, il concerto dei Sex per il tributo a Lenny Kravitz

Un nuovo giovedì a tutto rock. Per esaltare il genere musicale per eccellenza. Il più sconvolgente e il più trasgressivo. Continuano i grandi concerti-omaggio anche il 10 ottobre all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo. Alle 22 saliranno sul palco i Sex. La band suonerà i più noti brani del cantante, simbolo totale del rock e di sex appeal. In scaletta: “American woman”, “Fly away”, “Low” e tanto altro.