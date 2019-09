Giovedì rock da Officina Di Dio, gli Swan Song in un concerto tributo ai Led Zeppelin

Giovedì a tutto rock. Per esaltare il genere musicale per eccellenza. Il più sconvolgente e il più trasgressivo. Saranno dei grandi concerti omaggio quelli che inizieranno il 3 ottobre all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo. Alle 22 saliranno sul palco gli Swan song Led Zeppelin tribute band, ovvero Angelo Sicurella, Davide Consales, Marcello Castellucci, Alessio Romeo e Ferdinando Piccoli, che omaggeranno la band di Jippy Page e Robert Plant con brani come “Stairway to Heaven”, “Whola lotta love”, “Kashmir” e tanti altri.