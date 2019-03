Tributo a Laura Pausini, al Palab un concerto con le canzoni della cantante più famosa al mondo

Una serata per celebrare la cantante italiana più famosa nel mondo. Esordio in grande stile per il tributo a Laura Pausini dei “La soluzione”, il 9 marzo alle 22 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).

Alle 22 sarà tempo di musica, con i La Soluzione capitanati da Margheita Lipido. In scaletta: “La solitudine”, “Tra te e il mare”, “Strani amori” e tanti altri successi. Il pubblico potrà usufruire del servizio tata sin dalle 20.