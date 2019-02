Serata Laura Pausini, al Dorian un concerto tributo della band "La soluzione"

Una serata per celebrare la cantante italiana più famosa nel mondo. Esordio in grande stile per il tributo a Laura Pausini dei “La soluzione”, giovedì 7 febbraio al Dorian - il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena servito al tavolo o la cena o la pizza. Alle 22 sarà tempo di musica, con i La Soluzione capitanati da Margheita Lipido. In scaletta: “La solitudine”, “Tra te e il mare”, “Strani amori” e tanti altri successi. Ingresso a pagamento per l’apericena con concerto. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o al 3939773133.