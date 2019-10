Officina Di Dio, da Ragazzo fortunato a Baciami ancora: il concerto tributo a Jovanotti

Un ritorno lì dove si è esordito, per tornare a omaggiare per un’altra sera un cantante che è già storia. E allora rieccoli gli Sbam, Lorenzo Jovanotti tribute band, mercoledì 30 ottobre all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo. Alle 22 il concerto. In scaletta la band, guidata da Corrado Nitto, ha inserito tutto il best of della pluridecennale carriera di “Jova”: “A te”, “Ragazzo fortunato”, “Baciami ancora” e tante altre.