Jovanotte al Dorian, da Milano il tributo nazionale a Lorenzo Cherubini al Dorian

Per la prima volta a Palermo in esclusiva al Dorian , Jovanotte tributo nazionale al grande Jovanotti. Si potrà partecipare dalla cena con la formula aperitivo o pizzeria e dalle 22 lo show : Jovanotte in concerto, la band riconosciuta che gira l’Italia da ben 10 anni omaggiando il grande Lorenzo. Da mezza notte in poi si continua a ballare con Silvio Randazzo Ingresso cena 18 euro menù fisso Ingresso dopo cena 10 euro con consumazione.