Omaggio a Jeff Bucley, il concerto tributo al mito oltreoceano sul palco del Mob

Una serata di totale omaggio al mito mai tramontato di Jeff Buckley. Per ricordarlo, per scoprirlo e per ascoltarlo attraverso la voce di uno dei pochi cantanti al mondo che, riconosciuto dalla rivista “Rolling stone”, è capace di ridare vita al trasporto emotivo che solo il cantante statunitense sapeva creare.

Alessio Franchini e Il circolo dei baccanali, band livornese tra le più quotate in Italia, porta il 20 ottobre alle 21,30 al Mob in via San Lorenzo 273 lo spettacolo “Buckley & Buckley”, performance che ripercorre musicalmente l’intera carriera di Jeff Buckley, che ha ricevuto l’apprezzamento di Vinicio Capossela. Alessio Franchini è un cantautore livornese che si è fatto notare per i suoi tributi a Jeff Buckley in Europa e negli Usa. Ha pubblicato nel 2017 il suo primo disco "Tutto può cambiare in un attimo", che ha riscosso ottimi riscontri della critica indipendente. Jeff Buckley è tutt’oggi considerato tra i protagonisti del panorama musicale degli anni Novanta e per molti, di tutti i tempi. La sua carriera ha avuto inizio nel 1991 a New York e si è conclusa tragicamente nel 1997 a Memphis. Il suo talento, la sua capacità interpretativa ed il suo fascino artistico continuano a catturare sempre un gran seguito di pubblico. L’ingresso al Mob costa 7 euro e comprende un bicchiere di birra.