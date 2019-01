Musica folk in un'eco d'America, il concerto omaggio a James Taylor al Tatum Art

Giovedì 17 Gennaio alle ore 20,30 al Tatum art di via dell'università 38 torneranno i chitarristi siciliani Marcello Mandreucci ed Edoardo Musumeci per omaggiare il grande James Taylor in un viaggio nella musica folk americana. I due artisti avranno un'ospite d'eccezione Daria Biancardi la principessa del soul che dipingerà d'America un live da non perdere. Alle ore 19,30 avrà luogo la presentazione del Libro "Parlami di musica...e non andare via" - dal Rock Progressive al Jazz storie di fermenti tratte da un sogno palermitano - di Valentina Frinchi, Qanat edizioni